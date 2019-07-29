من بين 92 فارسا.. ابن عميره يهدي الوطن إنجازا جديدا

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي:

حقق الفارس صالح بن معضد بن عميرة المركز الأول في بطولة سامورين العالمية باسلوفاكيا لقفز الحواجز، وذلك بالشوط الذي شارك فيه 92 فارسا من ضمنهم البطل السعودي بن عميرة، حيث ضمت البطولة عددا من أبرز فرسان قفز الحواجز في العالم.

ظهر الفارس صالح بن معضد بن عميره بمستوى فني جيد يؤكد محافظته على لياقته البدنية ومهاراته العالية وتأقلمه مع الجواد “ليوني”، وأكد بن عميره أنه سيواصل التدريبات من أجل المشاركة في بطولات قارية أخرى ويحقق المزيد من الإنجازات من أجل رفع علم المملكة العربية السعودية بالمحافل العالمية.