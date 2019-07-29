شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة اسبانية : زينيت سان بطرسبرج يقترب من ضم مالكوم مهاجم برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعربت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رحيل المهاجم البرازيلي مالكوم عن برشلونة أصبح أولوية بالنسبة للنادي الكتالوني، مشيرة إلى أنه في طريقه للانضمام إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي.

ورغم الدقائق والمباريات القليلة التي شارك فيها اللاعب البرازيلي، إلا أنه استطاع أن يقدم مستويات مميزة وسجل أهداف مؤثرة للنادي الكتالوني.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أشارت إلى أن العروض لاتزال مستمرة حول التعاقد مع مالكوم، مما جعل برشلونة يحدد 45 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.