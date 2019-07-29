شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يؤدي العمرة قبل الالتحاق بمعسكر ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين مناسك العمرة، قبل السفر للانضمام لمعسكر فريقه.

وظهر صلاح داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، أثناء أداء مناسك فريضة العمرة.

وأعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قائمة الريدز التي تستعد لآخر المباريات التحضيرية للموسم الكروي الجديد 2019/2020 أمام ليون الفرنسي.

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ومن المقرر أن يختتم ليفربول معسكره التحضيري بمباراة أمام ليون يوم الأربعاء القادم قبل مواجهة مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس المقبل ببطولة كأس الدرع الخيرية.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لليفربول فقد انضم المصري محمد صلاح نجم الريدز إلى قائمة الفريق إلى جانب البرازيليين أليسون بيكر وروبيرتو فيرمنيو العائدين من الراحة.

وغاب صلاح عن المعسكر التضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته برفقة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ودع منافساتها في دور الـ16 لصالح جنوب أفريقيا.

وضمت القائمة 29 لاعبًا هم: ألكسندر- أرنولد، أليسون، برويستر، دنكان، ايليوت، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، هوفر، كيتا، لالانا، لعروسي، لويس، لونيرجان، لوفرين، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، أوريجي، أوكسلاد -تشامبرلين، جاكوب، روبيرتسون، صلاح، شاكيري، فان دي بيرج، فان دايك، فينالدوم وويلسون.