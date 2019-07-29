آرسنال يحسم صفقة نيكولاس بيبي

انهى نادي آرسنال الإنجليزي صفقة إتمام ضم جناح فريق ليل الفرنسي نيكولا بيبي والذي تألق بشكل ملفت خلال الموسم الماضي، واحتل وصافة جدول ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ووفقاً للشبكة البريطانية "سكاي سبورتس" فإن الجناح الإيفواري الذي يعد هدفًا لأندية أوروبية كبرى أبرزها نابولي الإيطالي يستعد لإجراء الكشف الطبي في نادي العاصمة الإنجليزية، تمهيدًا لانتقاله رسميًا خلال أيام.

وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت أن آرسنال وصل إلى اتفاق مع إدارة ليل، لانتقال بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، وهو المقابل ذاته الذي وافق عليه نادي نابولي الإيطالي، إلا أن رغبة اللاعب حولت وجهته إلى العاصمة الإنجليزية.

وسجل بيبي 22 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وصنع 11 هدفًا، ليفرض نفسه كأحد أبرز نجوم القارة العجوز خلال الموسم الماضي، كما شارك بقميص المنتخب الإيفواري في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالأراضي المصرية.