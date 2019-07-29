أياكس يتعادل مع سيفاس سبور وديا

حسم التعادل الايجابي مباراة أياكس أمستردام الهولندي مع سيفاس سبور التركي (1/1)، في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الاثنين، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وأنهى سيفاس الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف، سجله ميرت هاكان يانداس في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، تعادل المهاجم كلاس يان هونتلار لأياكس بهدف، في الدقيقة 75.