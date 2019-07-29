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إعتداء مجهولين على ميسي

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تعرض قائد   النجم ليونيل ، لهجوم من أحد الجماهير خلال تواجده في  حفل بجزيرة إيبيزا الإسبانية، في فترة إجازته مع سواريز.

ولم يحضر النجم الارجنتيني في مران برشلونة التي انطلقت في الأسابيع الماضية نظرًا لحصوله على الإجازة عقب نهاية منافسات كوبا أمريكا بالبرازيل، التي شارك فيها برفقة منتخب بلاده الأرجنتيني.

وكشفت الصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن ميسي تواجد برفقة زوجته أنتونيلا، في حفل غنائي ضم بعض لاعبي برشلونة مثل سواريز وجوردي ألبا، بجانب سيسك فابريجاس لاعب موناكو الفرنسي.

وأضافت أن مشاجرة اندلعت بين ميسي وأحد الأشخاص خلال الحفل، حيث حاول الرجل مهاجمة نجم برشلونة، قبل أن يتدخل الأمن ويحيط بميسي ويساعده على الخروج من الحفل. 

ومن المقرر أن ينضم ميسي لتدريبات برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبداية الموسم الجديد.

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