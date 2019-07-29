شكرا لقرائتكم صانع ألعاب الإسماعيلى يغادر إلى السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه الغينى بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الإسماعيلى إلى السعودية بعد أن منحه الجهاز الفنى للدراويش بقيادة محمود جابر إجازة قبل الانتظام فى المران من أجل السفر للسعودية لجمع متعلقاته وانهاء ترتيبات عودته للإسماعيلية.

واجتاز سيلفا” جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى الكشف الطبى الذى خضع له بالمستشفى الجامعى التخصصى.

واطمئن مسئولو الإسماعيلى على صحة الوافد الجديد والقادم من فريق الشعلة السعودى وذلك من خلال الفحوصات الطبية الشاملة والتى شملت الرنين المغناطيسى والأشعة العادية وفحوصات القلب.

وتعاقد الدراويش مع اللاعب الذى قدم أداء مميز مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية المنقضية وسجل أحد اجمل أهداف البطولة فى شباك منتخب الكاميرون.