شكرا لقرائتكم رسميا.. بيراميدز يضم الغانى جون أنطوى والإعلان خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادى بيراميدز، إجراءات التعاقد مع الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التوصل لاتفاق على قيمة الصفقة مع مسئولى النادى الفيومى.

كما أنهى بيراميدز اتفاقه مع جون أنطوى على المقابل المالى الذى سيحصل عليه نظير الانتقال ببيراميدز على أن يتسلم مسئولى بيراميدز الاستغناء الخاص باللاعب مساء اليوم الاثنين.

وتحفظ مسئولو نادى المقاصة على الإعلان عن المقابل المالى نظير بيع أنطوى لبيراميدز فى الميركاتو الصيفى.

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يذكر أن الزمالك كان قريبا من ضم أنطوى فى الميركاتو الصيفى الحالى، بعد الاتفاق على التفاصيل المالية مع المقاصة، ولكن تعطلت الصفقة بسبب الاختلاف بين القلعة البيضاء واللاعب على المقابل المالى وتفاصيل بنود عقده الشخصى مع الزمالك.