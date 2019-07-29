شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: محمد عواد عرض نفسه على الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، عن استيائه الشديد من الطريقة التى اختارها محمد عواد للرحيل عن الدراويش، من أجل الانضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أوضح سعفان فى تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن محمد عواد قام بالاتصال بأحد المسئولين بالزمالك خلال تواجد الفريق الأبيض فى معسكر قبرص، وعرض عليه الانضمام للقلعة البيضاء مقابل الحصول على مليون دولار، لافتًا إلى إنها ليست المرة الأولى للاعب التى يبيع فيها نادى الإسماعيلى، قائلاً: "عملها من خمس سنوات فى عهد محمد أبو السعود وحصل على مبلغ من الزمالك ثم عاد إلى الإسماعيلى قبل أن ينتقل للمصرى البورسعيدى على سبيل الإعارة.

تابع مدرب حراس الدراويش: "صلتى بعواد انتهت من الناحية التدريبية، ولن يكون هناك تواصل إلا بعد أن يقوم بالاعتذار على الهواء ولجماهير الإسماعيلى بأكملها، وفى حالة فشل انتقاله للزمالك سيكون الأمر صعب جدًا أن يعود للدراويش وإن كان الأمر سيستوجب ترك منصبى".