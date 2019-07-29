شكرا لقرائتكم جون أنطوى على أبواب بيراميدز بعد فشل انتقاله للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة على أبواب بيراميدز بعد فشل تعاقده مع الزمالك بسبب المغالاة المادية فى طلبات اللاعب.

واقترب مسئولو الزمالك من التعاقد مع انطوى، إلا أن المقابل المادى الذى طلبه اللاعب فى الموسم والمقدر بـمليون و300 ألف دولار أدى لتوقف الصفقة بسبب مغالاة اللاعب.

وسيحسم مسئولى بيراميدز الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الوصول لصيغة تفاهم مع مصر المقاصة.