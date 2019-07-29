شكرا لقرائتكم محمود متولى يجهز نفسه بالجيم من أجل الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتدرب محمود متولى مدافع الإسماعيلى المنتقل للأهلى فى جيم بمنطقة التجمع الخامس بشكل منتظم لكى يصبح جاهزا لبدء مسيرته مع الفريق الأحمر فور توقيع العقود بشكل رسمى.

وانقطع محمود متولى عن تدريبات الإسماعيلى منذ فترة، إلا أنه حرص على أداء تدريبات بشكل منفرد فى احدى الأماكن المتخصصة للحفاظ على مستواه قبل الانضمام للفريق الأحمر.

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ويُجرى محمود متولى الكشف الطبى خلال الساعات المقبلة، قبل توقيع عقود انتقاله للأهلى بشكل رسمى.

وأنهى مسئولو الأهلى صفقة متولى مقابل 15 مليون جنيه مع إمكانية منح لاعب أهلاوى للإسماعيلى على سبيل الإعارة لمدة موسم ولاعب آخر على سبيل البيع النهائى، وفقاً لبنود العقد الذى تم الاتفاق عليه بين الطرفيين.

ويدفع الأهلى قيمة الصفقة على قسطين الأول قيمته 10 ملايين جنيه وسيتم دفعه بمجرد توقيع العقود والثانى 5 ملايين جنيه سيتم دفعه خلال 3 أشهر.