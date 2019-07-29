محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل انتظامه في تدريبات الريدز

تداول رواد موقع "تويتر"، صورة للنجم محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي وهو يؤدي مناسك العمرة،حسب موقع اليوم السابع.

وأدى محمد صلاح مناسك العمرة فجر اليوم قبل السفر إلى إنجلترا من أجل الانتظام في تدريبات "الريدز" لخوض منافسات الموسم الجديد، وهو الموسم الثالث للنجم المصري مع ليفربول.

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر، قائمة معسكر "إيفيان" استعدادًا للموسم الجديد.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن يورجن كلوب اختار 29 لاعبًا فى معسكر الفريق الذى سيتوجه اليوم إلى مدينة "إيفيان" الفرنسية لمواصلة الإعداد للموسم الجديد.