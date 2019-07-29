إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق يعلن اعتزاله

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الفرنسي باتريس إيفرا نجم الدفاع السابق لفريق مانشستر يونايتد

أعلن الفرنسي باتريس إيفرا نجم الدفاع السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين اعتزاله اللعب وإنهاء مسيرته الاحترافية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر إيفرا 38/ عاما/ مقطع فيديو لأبرز اللقطات في مسيرته، معلقة بجملة "شكرا وإلى اللقاء" باللغة الفرنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن إيفرا كان واحدا من أفضل لاعبي مركز الظهير الأيسر في العالم في جيله، وتوج مع مانشستر يونايتد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2008 .

كذلك توج إيفرا مع مانشستر بالعديد من الألقاب الأخرى منها خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وثلاثة ألقاب في كأس رابطة المحترفين، كما توج مع يوفنتوس بثنائية الدوري والكأس بإيطاليا مرتين.

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وكشف إيفرا، الذي لم ينضم إلى أي فريق منذ رحيله عن ويستهام في 2018، أنه يعتزم الدخول في العمل التدريبي.

وقد صرح لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية "حان وقت النهاية... تلقيت عروضا لكنها لم تكن على المستوى الذي توقعته."

وخاض إيفرا 81 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي وشارك مع في كأس العالم 2010، حينما كان قائدا للفريق، وقد شهدت البطولة أزمة بالمنتخب الفرنسي ودخل إيفرا في خلاف مع مدرب اللياقة كما تعرض المهاجم نيكولا أنيلكا حينها للإيقاف ورفض المنتخب التدريب قبل مباراة أـمام منتخب جنوب أفريقيا، صاحب الضيافة.