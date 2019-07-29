الامارات | الفجيرة يتعاقد رسميا مع خليل خميس

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد رسميا مع خليل خميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الفجيرة لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب خليل خميس وذلك للانظمام لصفوف الفريق الاول لـ"الذئاب" لتمثيله في منافسات الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وكان خليل خميس قد انهى عقده مع نادي الوصل بعد تمثيله لثلاثة مواسم قدم خلالها عطاءا كرويا مميزا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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