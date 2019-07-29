الامارات | بنات الامارات بالتايكواندو يتألقن في بطولة كأس الحسن الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن بنات الامارات بالتايكواندو يتألقن في بطولة كأس الحسن الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احرز منتخب الامارات للتايكواندو 12 ميدالية ملونة خلال مشاركته في بطولة الحسن الدولية والتي اختتمت في عمان في الاردن مساء امس، وتوزعت الميداليات الى 4 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات، وذلك في انجاز طيب يحسب لمنتخب التايكواندو في المشاركات الدولية الخارجية وتحديدا في اعمار لاعبي المستقبل من الاعمار المبكرة.

وبالمناسبة تقدمت اسرة اتحاد الامارات للتايكواندو بجزيل الشكر والعرفان لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو للرعاية والدعم الكبير والذي مهد لتحقيق النجاح.

وكان لبنات الامارات حصة الاسد في هذه الميداليات، عندما احرزن 4 ذهبيات، و لكل من مريم سالم، وحور حميد، وفاطمة السويدي، وشمة المهيري، و3 فضيات لكل من بدرية محمد وموزه الظاهري، وميثاء النقبي، وبرونزية للاعبة مريم راشد، كما وحقق كل من اللاعبين سلطان ال علي وعبد الله غلوم ميداليتين فضيتين لكل من حسن شبر وعمر الشامسي.

وفي هذا السياق بارك العميد احمد حمدان الزيودي رئيس الاتحاد للاعبين الفائزين بالميداليات الملونة ومتمنيا للاخرين ممن لم يحظى لهم الصعود لمنصات التتويج الفوز بميداليات ملونة في البطولات المقبلة، ووصف الزيودي الجهود التي بذلها الجهازين الفني والاداري للمنتخب تستحق الاهتمام والتقدير مقدما الشكر لاسرة المنتخب جميعا ومؤكدا ان الهدف المقبل هو الحفاظ على ماتم انجازه وتعزيزه بالافضل وبما يتناسب ومكانة الرياضة الاماراتية في الجانب الدولي، وتألفت بعثة المنتخب الوطني من كل من نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد زايد السويدي وعضو مجلس الادارة والمشرف الاداري اسماعيل حماد الصابري، ومسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد نادر ابو شاويش و الجهاز الفني بقيادة المدرب المواطن عبد الله حاتم، ومساعده عبد الله سرور، ومدرب البنات محمد فلاح والاداري راشد رمضان.