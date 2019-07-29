ماجواير على اعتاب مانشستر يونايتد

اقترب مدافع ليستر سيتي الإنجليزي هاري ماجواير من الانضمام رسميًا لصفوف مانشستر يونايتد، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً للشبكة البريطانية "سكاي سبورتس" لم يتواجد ماجواير في تدريبات ليستر صباح اليوم، لأسباب لم يتم تحديدها، وهو ما عزز التكهنات التي أفادت بقرب وصول ناديه إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد لانتقاله رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد قد تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع ماجواير، إلا أن إدارة ليستر سيتي رفضت المقابل الماضي المعروض، وأصرت على عدم التنازل عن الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني، مقابل السماح لماجواير بالرحيل.

وأبلغ ماجواير إدارة ناديه رسميًا برغبته في الانتقال إلى مانشستر، ويأمل المدافع الدولي في إتمام الانتقال مبكرًا، حيث تنطلق منافسات موسم 2018/2019 بالدوري الإنجليزي الممتاز في التاسع من أغسطس المقبل.