جودين: فضلت الإنتر على بعض العروض

أفصح مدافع فريق إنترناسيونالي الإيطالي اللاعب الدولي الأوروجواياني دييجو جودين، عن ثلاثة عروض من أندية عملاقة تلقاها خلال الموسمين الماضيين.

وفي تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللوسبورت" الإيطالية أكد المدافع الاورجوياني أن إنترناسيونالي لم يكن النادي الوحيد الذي سعى للتعاقد معه.

وقال جودين للصحيفة الإيطالية: "قبل عام، تلقيت عرضًا من يوفنتوس، كما تلقيت عرضًا من ماشنستر يونايتد، وفي السابق كان مانشستر سيتي أيضًا مهتمًا بالتعاقد معي."

وقضى جودين تسعة مواسم مدافعًا عن ألوان أتلتيكو مدريد، ساهم خلالها في تتويج الفريق بلقب بدوري الدرجة الأولى الإسباني، ولقبين بالدوري الأوروبي، بالإضافة للقب بكل من كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني.