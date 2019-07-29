مانشستر يونايتد يقترب من ضم الصربي سافيتش

اوضح تقرير اليوم الاثنين أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل للتعاقد مع اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش صانع لعب لاتسيو الايطالي. وكشفت الصحيفة البريطانية "ذا صن" أن مانشستر يونايتد رصد ما يقرب من 90 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب سافيتش. وتابعت أن اللاعب الصرب صاحب ال24 عام سافيتش سيكون هو بديل الفرنسي بول بوجبا، إزاء إمكانية رحيله هذا الصيف عن الفريق الإنجليزي.

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