ايمري يكشف سبب غياب أوزيل وكولاسيناك عن مباراة ليون

أشار مدرب ​أرسنال​ ​أوناي إيمري​ إلى أن ​مسعود أوزيل​ وسياد كولاسيناك كانا غير مستعدين عقليا للعب في مباراة كأس الإمارات يوم الأحد أمام ليون، بعد أن سقطا ضحية لمحاولة سرقة قبل أيام قليلة.

وقال إيمري: "كل لاعب مهم للغاية في الفريق. ولكن أيضًا في كل لحظة، تحدث بعض الظروف التي تفرض علينا اتخاذ قرارا بشأن لاعب معين. لم يكن وقتا جيدا للعب لأنهما فقدا التركيز".

وأضاف: "إنه ظرف شخصي للغاية والأهم الآن هو شعورهم بالراحة والأمان، كما الشعور بالهدوء مع أسرهم".