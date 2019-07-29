أشار مدرب أرسنال أوناي إيمري إلى أن مسعود أوزيل وسياد كولاسيناك كانا غير مستعدين عقليا للعب في مباراة كأس الإمارات يوم الأحد أمام ليون، بعد أن سقطا ضحية لمحاولة سرقة قبل أيام قليلة.
وقال إيمري: "كل لاعب مهم للغاية في الفريق. ولكن أيضًا في كل لحظة، تحدث بعض الظروف التي تفرض علينا اتخاذ قرارا بشأن لاعب معين. لم يكن وقتا جيدا للعب لأنهما فقدا التركيز".
وأضاف: "إنه ظرف شخصي للغاية والأهم الآن هو شعورهم بالراحة والأمان، كما الشعور بالهدوء مع أسرهم".
كانت هذه تفاصيل خبر ايمري يكشف سبب غياب أوزيل وكولاسيناك عن مباراة ليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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