شكرا لقرائتكم " أخضر الصالات" يتعادل ودياً مع بطل افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الأحساء- عبدالله جمعه | منذ 9 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 10:33

تعادل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات مع نظيره المنتخب المغربي بنتيجة 2-2، في اللقاء الودي الاول الذي جمعهما على صالة نادي النهضة بالدمام ، وتأتي هذه المباراة ضمن البرنامج الفني للمنتخب السعودي في مرحلته الاولى استعداداً لتصفيات غرب آسيا الذي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 18 اكتوبر المقبل في مملكة البحرين، سجلت اهداف الأخضر عن طريق عمر الدبل (36)، ومعاذ عسيري ( 40).



وعمد مدرب الأخضر لويس فونسيكا خلال المباراة لإشراك العديد من اللاعبين و اللعب بأكثر من خطة بهدف توظيف اللاعبين بالطريقة المناسبة، وظهر الاخضر بمستوى مطمئن نال من خلاله على رضا الجهاز الفني.