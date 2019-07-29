شكرا لقرائتكم فيتوريا يستبعد موسى وإمرابط من الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - نايف محمد | منذ 10 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 10:31

قرر مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا استبعاد الثنائي نورالدين إمرابط وأحمد موسى من قائمة الرباعي الأجنبي المشارك في دوري أبطال آسيا، وضمت قائمة النصر لدوري الأبطال الحارس براد جونز، المدافع مايكون، بيتروس، وعبدالرازق حمدالله.



ويستعد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي، 5 أغسطس المقبل ضمن منافسات دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

يذكر أن النصر قد تعاقد مع المغربي إمرابط في يوليو 2018 لمدة ثلاث أعوام قادماً من نادي واتفورد الإنجليزي، وكان فيتوريا قد أكد تمسكه بخدمات المهاجم النيجيري أحمد موسى على الرغم من عدم قيده في القائمة الآسيوية.