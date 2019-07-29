شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ : الأهلي يسعى لحصد الثنائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إن الفريق نجح في إنهاء الدوري برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافس، رغم أن الفريق كان متأخرًا في جدول البطولة خلال فترة معينة، ولكن كان هناك ثقة في إمكانات اللاعبين، وثقة في تاريخ وشخصية النادي لحسم اللقب.

وأضاف سيد عبد الحفيظ: «الأهلي فاز ببطولة الدوري التي وصفها الجميع بأنها الأصعب، ولكن الفريق استطاع أن يفوز باللقب ونسعى للفوز بالكأس لتحقيق الثنائية ».

وواصل عبد الحفيظ: «الأهلي له شخصية وثوابت ومنظومة متكاملة، ويجب أن يُدرّس في المدارس ومناهج التعليم، فمن يرغب في النجاح فإن عليه أن يتعلم الكفاح من الأهلي» .

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وأكد سيد عبد الحفيظ، إن الجهاز الفني بدأ رحلة استطلاع فريق«اطلع برة» بطل جنوب السودان؛ استعدادًا لمواجهتي الفريقين الشهر المقبل في الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، موضحاً أن الأهلي يحترم دائمًا جميع منافسيه؛ سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، مؤكدًا أن ضربة البداية بالبطولة الإفريقية يجب أن تكون قوية جدا.

وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «المنافس يبقى مجهولًا بالنسبة لنا، ومن ثم بدأنا رحلة استكشاف الفريق؛ من أجل التحضير له بشكل جيد؛ استعدادا لمواجهته».

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن الجهاز الفني سيحصل على عدد من التسجيلات الخاصة بالمنافس؛ لدراسته بشكل جيد؛ استعدادا لمباراة الذهاب المقرر لها في السودان.

كما وجه عبد الحفيظ الشكر لمجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الدعم والمساندة، وتوفير كل سبل النجاح للفريق، التي تم ترجمتها من خلال التتويج بالدوري والفوز بالقمة، مؤكدًا أن القادم أفضل، وأن الأهلي جاهز للمنافسة على كل البطولات.