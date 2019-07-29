شكرا لقرائتكم معلول يكشف سر توقيعه على بياض للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا يوجد أسباب معينة لتجديدى على بياض، ولكن ما شاهدته من جماهير الأهلى والاحترام الشديد من جانب إدارته وأنصاره فى كل مكان جعلنى أجدد بدون تفكير، وهناك شىء آخر هام وهو الراحة النفسية التى أشعر بها داخل جدران القلعة الحمراء وهو الأمر الذى جعلنى لا افكر عندما طالبتنى إدارة الأهلى بالتجديد، فضلاً عن رد جزء من فضل الجماهير على شخصى".

وعن اعتبار جماهير الأهلى له كواحد من أساطير النادى علق معلول: "هذا أمر عظيم فالناس تتحدث عنى بطريقة ممتازة، الأهلى اكبر نادى مصريا وعربيا وافريقيا ومن أكبر الأندية العالمية، وبالتالى أى لاعب يسعى أن يقدم كل ما عنده لكى يشرف الفانلة الحمراء التى يرتديها.

وقدم على معلول موسما استثنائيا مع الأهلى ليتوج بلقب هداف الفريق برصيد 8 أهداف ونجح فى صناعة 7 أهداف، ليقود فريقه للفوز ببطولة الدورى العام للمرة رقم 41 فى تاريخه، كما أنه نجح فى إحراز هدف فوز فريقه بمباراة القمة أمام الزمالك.