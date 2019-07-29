شكرا لقرائتكم تعليق تدريبات الزمالك لأجل غير مسمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة نادى الزمالك تعليق تدريبات الفريق الكروى الأول، عقب صدور قرار من مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بإقالة الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال، عقب الهزيمة من الأهلى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، فضلاً عن ضياع لقب الدورى الذى توج به المارد الأحمر.

وحتى الآن لم يتم إبلاغ لاعبى الزمالك بموعد العودة للتدريبات الجماعية، لتصبح الإجازة "مفتوحة" لحين إبلاغ اللاعبين بموعد العودة للمران استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم 1 سبتمبر المقبل فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

فيما تمكن الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى من تحقيق فوز ثمين على غريمه التقليدى الزمالك بهدف مقابل لا شىء فى مباراة القمة الـ118 للدورى، ليرفع رصيده إلى 80 نقطة محققا لقب الإيجيبشين ليج بفارق 8 نقاط كاملة عن الزمالك أقرب منافسيه ليسدل الستار على أطول موسم كروى.