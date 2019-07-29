شكرا لقرائتكم محمد عودة يهاجم اتحاد الكرة رافضاً إلغاء مسابقة 97... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عودة، المدير الفنى لبتروجت، إنه ضد فكرة إلغاء مسابقة 97 والتى ستؤدى لإعتزال الكثير من لاعبى كرة القدم الذين سيفشلون فى الإلتحاق بإحدى فرق الدورى أو القسم الثانى .

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وأفاد عودة، فى تصريحات خاصة، أن هناك العديد من اللاعبين سيفشلوا فى تسويق أنفسهم بالشكل الامثل وهو ما سيجعلهم عرضة لإنهاء مشوارهم الكروى قبل ما يبدأ، مؤكدا على انه كان من المفترض إيجاد حل وسط بدلا من إلغاء المسابقة تماما لأنها كان تؤدى لتفريغ عدد كبير من اللاعبين للفريق الأول بكل نادى.

وكان اتحاد الكرة قد أرسل خطابات رسمية إلى الأندية المشاركة فى دوريات الشباب والناشئين على مستوى الجمهورية، لإخطارها بمواعيد بداية الدوريات للموسم الجديد 2019 -2020 وتضمنت الخطابات مواعيد بداية و نهاية دورى مواليد 2001، 2003، 2004 و1999، ما يعنى إلغاء دورى مواليد 97 رسميا.