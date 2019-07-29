شكرا لقرائتكم جلسة علاجية لشبيطة فى المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم فريق المقاصة، فى معسكره المغلق بالإسكندرية أمس الأحد، فى بداية فترة الاعداد الثانية للموسم الكروى الجديد، ويستمر المعسكر لنهاية الأسبوع المقبل استعدادا لمواجهة الزمالك فى دور الثمانية لكأس مصر.

وأدى مصطفى شبيطة، لاعب وسط الفريق، جلسة علاجية تحت اشراف الجهاز الطبى للفريق، بعد تعرضه لالتواء فى الأنكل.

ويخوض الفريق مجموعة من اللقاءات الودية “متدرجة المستوى” على هامش المعسكر المغلق.