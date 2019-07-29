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شكرا لقرائتكم سموحة يعلن ضم مهاجم فريق الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، ضم محمد نادى مهاجم فريق الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل دعم صفوف الفريق السكندرى قبل بداية الموسم الكروى الجديد.
ونشر فرج عبر صفحته على "فيس بوك": "محمد نادي نجم نادي الجونة لاعبا في نادي سموحة اتوقع له مستقبل مبهر في سموحة تحت قيادة حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن".
ويحاول سموحة تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة لسد احتياجات حسام حسن المدير الفني للفريق والجهاز المعاون له .
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