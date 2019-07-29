رمضان صبحي يحتفل بالدوري على طريقته الخاصة...

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جدة - عمرو شويل نشر رمضان صبحى لاعب فريق النادي الأهلي صورة له عبر صفحته بموق تويتر ، وهو يشير برقم 1 " نمبر وان " ، فى إشارة منه إلى تصدر الأهلى لبطولة الدورى، و تربعه على القمة، وذلك بعد الفوز على الزمالك بهدف دون رد أحرزه على معلول فى مباراة القمة التى جمعت الفريقين أمس .

وأنهى النادى الأهلى مشوار الدورى هذاالموسم بالوصول إلى النقطة 80 ، بفارق 8 نقاط عن الزمالك فى الوصافة صاحب الـ 72 نقطة