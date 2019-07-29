شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يحتفل بالدوري على طريقته الخاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأنهى النادى الأهلى مشوار الدورى هذاالموسم بالوصول إلى النقطة 80 ، بفارق 8 نقاط عن الزمالك فى الوصافة صاحب الـ 72 نقطة
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