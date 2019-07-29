شكرا لقرائتكم نجم الأهلى السابق: جروس سبب ضياع الدوري من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد سامى نجم الأهلى السابق في تصريحات لتايم سبورت، عن أن كريستيان جروس المدير الفنى السابق للزمالك هو السبب فى ضياع الدورى من الزمالك ، وكان من المفترض ان يرحل عن القيادة الفنية من فترة كبيرة

وقال سامى، إن جروس أضاع نقاط كثيرة على الزمالك كانت من السهل جمعها فى المباريات ، وكان من المفترض أن يرحل عن الزمالك إلا ان الفوز بالكونفدرالية "عدل الميزان" وخلق لينك بينه وبين الجماهير .

وأشار سامى، إلى أن النادى الأهلى لم يقدم الاداء المطلوب رغم التتويج بالدورى ، فأى مدرب كان سيحصد البطولة مع الفريق ، بعد الصفقات التى تم إبرامها فى يناير

Advertisements

وأضاف سامى، أن أفضل خط وسط فى الدورى يمثله طارق حامد و فرجانى ساسى بالإضافة إلى عمرو السولية

يذكر أن الأهلى توج ببطولة الدورى ، حيث وصل للنقطة 80 ، متصدرا القمة ، بينما يقع الزمالك فى الوصافة برصيد 72 نقطة .