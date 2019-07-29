شكرا لقرائتكم تعرف على شروط غزل المحلة للاستغناء عن إمام عاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن عرض مجلس إدارة غزل المحلة مبلغ 20 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن إمام عاشور صانع ألعاب الفريق المعار لمدة موسمين لحرس الحدود، فى الوقت الذى عرض فيه الزمالك 7 ملايين جنيه، وهو ما أدى لرفض مسئولى الفلاحين الفكرة بشكل نهائى، مؤكدين أن لاعبهم موهبة تستحق المبلغ الذى عرضوه.

وقد أكد مصدر مسئول بالمحلة أن الإدارة لن تتنازل عن الـ20 مليون جنيه فى ظل الأسعار الكبيرة التى يشهدها الدورى المصرى، مؤكدا أن الإدارة تسعى لتسويق اللاعب للحصول على أكبر عائد مادى من وراء بيعه.