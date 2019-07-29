شكرا لقرائتكم تعرف على شروط غزل المحلة للاستغناء عن إمام عاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد أكد مصدر مسئول بالمحلة أن الإدارة لن تتنازل عن الـ20 مليون جنيه فى ظل الأسعار الكبيرة التى يشهدها الدورى المصرى، مؤكدا أن الإدارة تسعى لتسويق اللاعب للحصول على أكبر عائد مادى من وراء بيعه.
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