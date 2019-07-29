شكرا لقرائتكم الزمالك يكثف مفاوضاته مع الدارويش من أجل اقناعهم بالتنازل عن عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحاول مسئولو الزمالك خلال الساعات الجارية الانتهاء من الصفقة والإعلان عنها بعد الحصول على الاستغناء من الإسماعيلى خاصة بعدما تمسك عواد بانضمامه للقلعة البيضاء فى الموسم الجديد وهو ما جعله مسئولى نادى الزمالك يؤكدون له فى الساعات الأخيرة إنه سيتحركون مجددا من أجل إنهاء الصفقة مع ناديه.
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