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الزمالك يكثف مفاوضاته مع الدارويش من أجل اقناعهم بالتنازل عن عواد...

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جدة - عمرو شويل تواصل إدارة نادي الزمالك تكثيف مفاوضاتها مع مجلس إدارة الإسماعيلي، بشأن التوقيع مع محمد عواد حارس مرمي الدراويش،  لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم المقبل 2019/2020.

 

وكان الزمالك قد تقدم عرضا إلى الإسماعيلى بضم عواد مقابل 35 مليون جنيه بجانب انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض إلى الدراويش لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وطلب مسئولى الإسماعيلى الحصول على تلك القيمة المالية بجانب انتقال مصطفى محمد ومحمد أشرف روقة لاعبى الفريق الأبيض إلى الدراويش بشكل نهائى وهو ما رفضه مسئولى الزمالك.

 

ويحاول مسئولو الزمالك خلال الساعات الجارية الانتهاء من الصفقة والإعلان عنها بعد الحصول على الاستغناء من الإسماعيلى خاصة بعدما تمسك عواد بانضمامه للقلعة البيضاء فى الموسم الجديد وهو ما جعله مسئولى نادى الزمالك يؤكدون له فى الساعات الأخيرة إنه سيتحركون مجددا من أجل إنهاء الصفقة مع ناديه.

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