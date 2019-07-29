شكرا لقرائتكم احمد ياسر ريان يكشف حقيقة عودته للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المنتهى إعارته لنادى الجونة بنهاية الموسم الحالى، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت"، إنه لم يتلق أى تأكيدات من مسئولى القلعة الحمراء حول عودته للنادى، أو تجديد إعارته موسم آخر.

وتلقى أحمد ياسر ريان العديد من العروض للرحيل عن الأهلى أبرزها من بيراميدز، إلا أن هناك تفكيرًا داخل الأهلى بالإبقاء عليه بعد تألقه اللافت للنظر خلال فترة إعارته للجونة هذا الموسم، وانتهت إعارة خماسى فريق الأهلى المعار إلى الجونة وهم عمر رضوان وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأحمد حمدى وأكرم توفيق. Advertisements

وأضاف ريان، إنه يتمنى العودة لصفوف المارد الأحمر، قائلاً: "لو مركزى فى الأهلى محتاجنى سأعود، ولو ماليش مكان ستكون الإعارة أفضل".

ويعد أحمد ياسر ريان أحد أهم المواهب الكروية الصاعدة فى الكرة المصرية على مستوى خط الهجوم، ويتواجد بشكل دائم فى تشكيلة المنتخب الأولمبي الذي يقوده شوقي غريب.