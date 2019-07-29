شكرا لقرائتكم عمر جابر بديل "النقاز" فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى الزمالك فى إعادة عمر جابر إلى صفوف الفريق، لتدعيم الجبهة اليمنى فى ظل اقتراب رحيل التونسى حمدى النقاز، وحازم إمام قائد الفريق.
وكشف مصدر مطلع، إن إدارة الزمالك وصلت لمرحلة متقدمة مع نظرائهم فى بيراميدز من أجل حسم صفقة انتقال عمر جابر للقلعة البيضاء، موضحًا أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد وضع الرتوش الأخيرة لإنهاء الصفقة.
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