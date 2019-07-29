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عمر جابر بديل "النقاز" فى الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يخطط مسئولو نادى الزمالك، للتعاقد مع عمر جابر، ظهير أيمن فريق بيراميدز، ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز الظهير الأيمن فى ظل اقتراب حمدي النقاز من الرحيل عن القلعة الحمراء.

 

ويسعى الزمالك فى إعادة عمر جابر إلى صفوف الفريق، لتدعيم الجبهة اليمنى فى ظل اقتراب رحيل التونسى حمدى النقاز، وحازم إمام قائد الفريق.

 

وكشف مصدر مطلع، إن إدارة الزمالك وصلت لمرحلة متقدمة مع نظرائهم فى بيراميدز من أجل حسم صفقة انتقال عمر جابر للقلعة البيضاء، موضحًا أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد وضع الرتوش الأخيرة لإنهاء الصفقة.

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