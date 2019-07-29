تعرف على ممثل الاتحاد فى رابطة المحترفين...

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جدة - عمرو شويل كشف نادى الاتحاد السكندرى أنه أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة، يفيد بترشيح محمود الشامى عضو اتحاد الكرة ورئيس رابطة المحترفين السابق، لتمثيل الاتحاد السكندري فى رابطة المحترفين المزمع تشكيلها فى الموسم الجديد.

وتضمن الخطاب مطالبة ثروت سويلم بمخاطبة أندية الدورى الممتاز لتشكيل رابطة المحترفين، من خلال ترشيح كل ناد لإسم شخصية من خارج مجلس إدارته لتمثله فى الرابطة، قبل عقد الانتخابات الداخلية لإنتخاب مكتب تنفيذى للرابطة.

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وتلقى ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، خطابا من نهاد حجاج المستشار القانونى لرابطة المحترفين يطلب فيه تفعيل البند 62 من لائحة النظام الأساسى.

كما تضمن الخطاب مطالبة ثروت سويلم بترشيح إسمين من داخل اتحاد الكرة لتمثيله فى الرابطة وفقا للائحة.

يذكر أن مسابقة الدورى العام انتهت أمس بمباراة الأهلى والزمالك التى فيها الأحمر بهدف نظيف، وتوج الأهلى بدرع الدورى رقم 41 فى تاريخه.