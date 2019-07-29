شكرا لقرائتكم مسئولو "اطلع برة": سعداء بمواجهة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جون لادو نائب رئيس نادي "اطلع بره" بطل جنوب السودان في تصريحات لصفحة " Africans Got Football" بموقع "فيس بوك"، "سعداء للغاية بمواجهة النادي الأهلي الكبير الذي نحترمه كثيرًا وسنواجه فريق له تاريخ وسمعة كبيرة في القارة السمراء وهذا فخر كبير لنا".

أضاف نائب رئيس نادي إطلع بره، "نحن فريق جديد وهذه هي المشاركة الثالثة لنا في البطولات الإفريقية بعد أن شاركنا من قبل عامي 2014 و2017 و نسعى أن نقدم مباراة جيدة".

وكان الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، قرر منح لاعبى الفريق راحة 4 أيام عقب الفوز على الزمالك بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى ختام بطولة الدورى الممتاز التي سبق وحسمها الأهلي فى الجولة الماضية بالفوز على المقاولون.

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وتابع لادو ، "المباراة حتى الآن ستقام على ملعب الخرطوم صاحب النجيل الصناعي ولكنني الآن في الخرطوم من أجل حل أزمة الملعب وإيجاد البديل في ظل وجود اتصالات بين نادي اطلع برة والنادي الأهلي لاختيار الملعب النهائي".

ويبدأ مسئولو الجهاز الإدارى بالأهلي إجراءات سفر الفريق للسودان لمواجهة فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها منتصف أغسطس المقبل.