شكرا لقرائتكم علي معلول يتحدث عن محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال على معلول نجم الأهلى والكرة التونسية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "محمد صلاح أفضل لاعب فى العالم بالوقت الحالي فهو لاعب مميز يمتلك كل مقومات النجاح".

وأضاف علي معلول: "جئت الأهلى فوجدت كل تلك الموروثات والقيم، وتعاملت مع لاعبين كبار أصحاب خبرات كبيرة أمثال حسام عاشور وعماد متعب وغيرهم، والذين تعلمت منهم الكثير وأهم شىء اكتسبته منهم الثقة وكيف تمتلك شخصية قوية داخل الملعب، ولا تتعرض لأى انكسار مهما يحدث".

وقدم على معلول موسما استثنائيا مع الأهلى ليتوج بلقب هداف الفريق برصيد 8 أهداف ونجح فى صناعة 7 أهداف، ليقود فريقه للفوز ببطولة الدوري العام للمرة رقم 41 فى تاريخه، كما أنه نجح فى إحراز هدف فوز فريقه بمباراة القمة أمام الزمالك.