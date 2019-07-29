شكرا لقرائتكم عماد السيد: طويت صفحة الزمالك وأسعى لإثبات أحقيتى بحراسة عرين زعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندرى المنضم حديثاً من الزمالك فى تصريحات لـ" الخليج 365 ":"أتمنى أن أكون عند حسن ظن محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى والجهاز الفنى للفريق وجماهير الاتحاد الوفية"، موكدا انه طوى صفحة الزمالك بكل ما فيها من سلبيات وإيجابيات وإنه سيبذل كل جهده خلال المرحله المقبلة لإثبات أحقيته بحراسة عرين زعيم الثغر فى المنافسات القادمة.

وحرس عماد السيد حرس مرمى الزمالك فى مباراته أمام الأهلى، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، حيث افتقد أبناء ميت عقبة لخدمات حارسهم الأساسى محمود جنش عقب إجراءه عملية جراحية بعد إصابته بقطع فى وتر أكيليس، أثناء تواجده مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ليغيب عن الفريق لمدة 6 أشهر.

وينضم اللاعب إلى معسكر الفريق السكندرى عقب حصوله على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، بعد نهاية مشواره مع الفريق الأبيض عقب انتهاء مباراة الأهلى فى القمة 118، التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز.

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وشارك عماد السيد مع الزمالك فى 9 مباريات هذا الموسم بواقع 7 مباريات فى الدورى ومباراة فى الكونفدرالية ومثلها فى كأس مصر، أستقبل خلالهم 8 أهداف بالدورى وهدفين فى الكونفدرالية، فيما حافظ على نظافة شباكه فى مباراتين، من بينهما مباراة فى كأس مصر.