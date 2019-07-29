شكرا لقرائتكم محسن صالح حاسدا لاسارتي: "يا بخته اللى يدرب الأهلي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محسن صالح، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، أن الأوروجوياني مارتن لاسارتى، المدير الفني للنادي الأهلي، حصد البطولة للنادى، وتوج بالبطولة الأهم بالنسبة للقلعة الحمراء سواء للجماهير أو اللاعبين، وحقق هدف القلعة الحمراء وهو حصد البطولات .

Advertisements

وكتب صالح عبر صفحته بموقع تويتر : يا بخته.وَيَا سعده.وَيَا هناه)اللي يدرب ويلعب في الاهلي ده يوم مناه جمهور إدارة أضواء مهارة كل الظروف وكمان فلوس متوفراله (الفيلسوف) قالها عبارة الاهلي (بأي حد يجيب بطوله) بحامبولا بعم حارس وبسهولة بحسين ومعلول حتي بأزارو حاجه مَش معقوله..لاسارتي يقعد؟مخلاص جاب البطوله وعرف الفوله .

الجدير بالذكر أن الأهلى توج ببطولة الدورى بفارق 8 نقاط عن منافسه الزمالك، حيث حصد 80 نقطة، ويلية الزمالك برصيد 72 نقطة ويليهم بيراميدز برصيد 70 نقطة.