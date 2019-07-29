مرتضى منصور:خسرنا الدوري بسبب جنش..وهدف الأهلي في الزمالك جاء بالسحر الأسود

كتب محمد بشاري

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن هدف الاهلي الذي أحرزه نجمه على معلول في مرمى الزمالك خلال مباراة القمة أمس جاء عن طريق السحر الأسود على حد قوله.

وأبدى مرتضى منصور استغرابه خلال المداخلة الهاتفية في برنامج " حلقة الزمالك اليوم "على قناة المحور عقب المباراة من تألق حارس الأهلي محمد الشناوي قائلا:"اخ الشناوي مش اتخيط في خمس أجوان في جنوب أفريقيا..أيه الجبروت اللي جالك في مباراة الزمالك،عمال تصد يمين و شمال".

وأشار مرتضى منصور إلى أن سبب ضياع الدوري من الزمالك هو غياب جنش.

Advertisements

جدير بالذكر أن الاهلي بطل الدوري ختم مسابقة البطولة هذا الموسم بالفوز على نادي الزمالك امس بهدف نظيف بقدم على معلول عن طريق خطأ كبير من حارس الزمالك عماد السيد في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.