الأميركية دليلة محمد تؤكد استعدادها لمونديال القوى برقم قياسي عالمي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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أكدت العداءة الاميركية دليلة محمد استعدادها لمونديال الدوحة برقم قياسي عالمي في سباق 400 م حواجز الاحد في دي موين ببطولة الولايات المتحدة لالعاب القوى المؤهلة للعرس العالمي في قطر في الفترة بين 27 أيلول/سبتمبر و6 تشرين الأول/أكتوبر المقبلين.

وقطعت محمد (29 عاما)، بطلة أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، مسافة السباق بزمن 52,20 ثانية ماحية الرقم القياسي العالمي السابق وهو 53,34 ثانية والذي كان بحوزة الروسية يوليا بيتشونيكا منذ 16 عاما وتحديدا منذ 8 آب/اغسطس 2003 في مدينة تولا الروسية، أحد أقدم الأرقام القياسية العالمية في منافسات السيدات.

وقالت محمد عقب إنجازها "أنا تحت وقع صدمة"، مضيفة "كان مدربي يقول لي دائما أن (الرقم القياسي) قريب مني. كان علي فقط أن أثق بنفسي وأركض كي أحققه".

وتابعت "كنت أرغب في تحقيق ذلك بشدة وعرفت أنه يجب علي الركض وإثبات أنني أستطيع القيام بذلك".

وكانت دليلة محمد أول أمريكية تفوز بذهبية سباق 400 متر حواجز في دورة الالعاب الاولمبية عندما توجت في ريو دي جانيرو عام 2016. ومنذ اطلاق هذا السباق في الالعاب عام 1984 عندما احرزته المغربية نوال المتوكل، عاند الحظ الاميركيات واحرزن الفضية خمس مرات، حتى حلت محمد العقدة الاميركية في ريو.

وفرضت محمد إيقاعها المرتفع منذ انطلاق السباق ونجحت في احراز المركز الاول بفارق كبير عن أقرب منافساتها سيدني ماكلولين النجمة الصاعدة في المسافة.

وسجلت ماكلولين 52,88 ثانية، فيما جاءت اشلي سبنسر ثالثة بزمن 53,11 ثانية.

وتسعى محمد إلى محو خيبة أملها في مونديال 2017 في لندن عندما اكتفت بالفضية خلف مواطنتها كوري كارتر.

- تألق لايلس -

وشهدت منافسات اليوم الأخير تألق النجم الصاعد في سباقات السرعة نواه لايلس الذي توج بطلا لسباق 200 م وحجز بطاقته لبطولة العالم في الدوحة.

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وقطع لايلس المسافة بزمن 19,78 ثانية أمام منافسه كريستيان كولمان بطل سباق 100 م والذي سجل 20,02 ثانية، وحل أمير ويب ثالثا بزمن 20,45 ثانية.

وقال لايلس (22 عاما) "كل ما كان يهمني اليوم هو الفوز"، مضيفا "فريق الولايات المتحدة الأمريكية هو الأصعب في التأهل، ويمكن أن يحدث أي شيء في السباقات الثلاثة" في إشارة إلى الدور الأول ونصف النهائي والنهائي).

وقال في اشارة الى الاحوال الجوية الممطرة "نحن نتدرب في كل الظروف الجوية"، موضحا "أنا أعيش في فلوريدا والطقس حار وتهطل الأمطار في أي وقت من اليوم. القليل من المطر لا يقلقني".

من جهته، أكد كولمان أنه يعتزم تحقيق ثنائية 100 م و200 م في الدوحة. وقال "إنها الخطة في الوقت الراهن"، مضيفا "أعتقد أنني مؤهل لخوض السباقين".

وفي سباق 200 م للسيدات، أحرزت ديزيريا براين المركز الأول بزمن 22,47 ثانية أمام بريتاني براون (22,61 ث) وأنجي أنيلوس (22,71 ث).

وكانت المفاجأة في سباق 110 م حيث كان المركز الاول من نصيب دانيال روبرتس الذي سجل 13,23 ثانية متفوقا على غرانت هالواي صاحب اسرع توقيت هذا العام والذي اكتفى بتسجيل 13,36 ثانية.

وعاد المركز الثالث لديفون ألن بزمن 13,38 ثانية.

وفي سباق 1500 م، تفوق كريغ إنجيلز على بطل أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ماثيو سنترويتز، بتسجيله 3:44.93 دقائق مقابل 3:44.97 دقائق للأخير، فيما جاء جوش طومسون في المركز الثالث بزمن 3:45.45 دقائق.

وحققت إيما كوبورن، بطلة العالم في سباق 3 آلاف م موانع، اللقب الأميركي السادس على التوالي بإحرازها المركز الأول بزمن 9:25.63 دقائق.

وصمدت كوبورن، صاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو، في الأمتار الأخيرة أمام العودة القوية لكورتني فريريتشز (9:26.61 د). وعاد المركز الثالث لكولين كويغلي بزمن 9:30.97 دقائق.

وكان رقم كوبورن بعيدا بفارق 30 ثانية عن أفضل توقيت هذا العام والذي سجلته الكينية بياتريس تشويبكويتش (8:55.58 دقائق).