بالأرقام.. السولية يتصدر قائمة الأكثر استخلاصًا للكرة في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اظهرت احصائية صادرة بعد ختام منافسات الدوري المصري، تصدر عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، قائمة اللاعبين الأكثر استخلاصا للكرة خلال موسم 2018-2019.

وتصدر السولية القائمة بعدد استخلاص 255 كرة طوال المباريات التي خاضها مع الأهلي طوال الموسم، وجاء خلفه طارق حامد، لاعب وسط الزمالك بعدد 227.

وجاء كل من أيمن أشرف، لاعب الأهلي في المركز الثالث بعدد استخلاص 220 كرة، متفوقا على إبراهيم أبو اليزيد صاحب المرتبة الرابعة بعدد 204 كرة طوال الموسم.

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وكان السولية قد شارك رفقة الأهلي في التتويج بلقب الدوري للمرة الـ 41 في تاريخ النادي.

وتمت هذه الإحصائية بالتعاون بين الخليج 365 وفلاش كورة.