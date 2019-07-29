محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق أكد خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي أن مجلس إدارة النادي العسكري وافق على انتقال لاعبه محمود حماده إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضح مهدي خلال تصريحات خاصة لمصراوي أن هناك اجتماع حاليا بين الطرفين لوضع الرتوش الأخيرة لانتقال اللاعب لبيراميدز. Advertisements وعن مغادرة اللاعب لمعسكر الفريق المقام حاليًا في شرم الشيخ قال مدير الكرة بالإنتاج أن الأمر تم بالفعل ولكن لأسباب خاصة باللاعب وليس للتوقيع لبيراميدز. ورفض مهدي الإفصاح عن قيمة الصفقة مؤكدًا أنها لم تضمن لاعبين، لافتًا إلى أن المبلغ المالي الذي قدمه بيراميدز مغرٍ ولم تستطع إدارة النادي العسكري رفضه خاصة وأن اللاعب متمسك بالرحيل لتأمين مستقبله. واختتم تصريحاته قائلا: الاعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال ساعات قليلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربي لمصراوي: وافقنا على انتقال محمود حماده لبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.