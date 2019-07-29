ماذا بعد عودة الحياة للبث الأرضي؟.. بطولات إفريقيا وأوروبا التحدي الأبرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

ساهمت كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت بمصر، في إعادة الحياة من جديد لـ"البث الأرضي"، وسعى المشاهد من جديد للبحث عن أي طريقة لمتابعة ما المباريات عبر التردد الأرضي في خطوة تُعد من أهم مكاسب تنظيم مصر للبطولة الأفريقية.

في السنوات الأخيرة، ومع كم التطور في عملية النقل التلفزيوني الفضائي، تراجعت نسب مشاهدة القنوات الأرضية، في ظل تواجدها بالأساس من خلال أجهزة استقبال القنوات الفضائية، ولم يكن هناك أي داع للبحث عن القنوات الأرضية.

حصول مصر على حق استضافة أمم أفريقيا 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون، منحها حق الاستفادة من بث مباريات البطولة بشكل كامل، لكن بشرط أن يكون "أرضيا" نظرا لكون الحقوق الفضائية فيما يخص الشرق الأوسط حصريا على شبكة "بي إن سبورتس".

وجاء قرار اطلاق قناة جديدة عبر التردد الأرضي "تايم سبورتس"، لتُنعش "البث الأرضي" وتُحي سوق البحث عن أجهزة استقبال الترددات الأرضية والعودة لزمن الـ"الإريال" سواء داخلي او خارجي، واختراع طرق عديدة للاستقبال القناة الأرضية.

ماذا بعد أمم أفريقيا؟

عودة الحياة من الجديد للقنوات الأرضية خاصة في مجال بث مباريات كرة القدم بسبب أمم أفريقيا قد يفتح مجالا جديدا لتقديم خدمات عديدة للمشجع المصري الذي أصبح يبحث عن أي طريقة لدفع مبالغ مالية أقل من الاشتراكات الباهظة لمشاهدة مباريات الأندية في بطولات أفريقيا بجانب البطولات الأوروبية المختلفة وكأس العالم.

Advertisements

البداية لن تكون بعيدة، تستعد الأندية المصرية (الأهلي – الزمالك – بيراميدز – المصري) للمشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، مباريات الأدوار التمهيدية ليست بها مشاكل لكون الأندية تقوم بتسويق تلك المباريات عبر القنوات المصرية دون مشاكل.

تأتي الأزمة مع بداية مرحلة المجموعات والأدوار النهائية، فبث المباريات فضائيا يكون حصريا على قنوات "بي إن سبورتس"، لكن يمكن للنادي أن يبث مبارياته على أرضه عبر القنوات الأرضية.

اذا حال تأهل الرباعي المصري لمرحلة المجموعات فهنا نضمن أحقية التلفزيون المصري في بث 12 مباراة بواقع 3 مباريات لكل ناد، تزيد مع تأهل الأندية للمراحل النهائية، وبالتالي وبعد تحسن جودة البث الأرضي، وإمكانية مشاهدة المباريات بجودة "إتش دي" اذا كنت تمتلك جهازا يستقبل "البث الرقمي"، فهنا استفادة جديدة من مباريات الأندية الأفريقية.

هناك أيضا بطولات أوروبية للأندية يمكن أن يتم التفاوض حول شراء حقوق بثها "أرضيا" دون المساس بالحقوق الفضائية، وهنا نفتح مجالا جديدا لعودة استمتاع المشجع المصري بالمباريات الأوروبية عبر شاشته الصغيرة، مثلما كان الوضع في القرن الماضي والسنوات الأولى من الألفية.

ضخ استثمارات في الترددات الأرضية بعد عودتها للحياة من جديد من خلال أمم أفريقيا والاستفادة من أي حقوق رياضية يمكن نقلها عبر تلك القنوات لجذب مزيد من الإعلانات والأموال، يجعل هناك فرص للتعاقد على باقات مختلفة لمشاهدة مباريات الدوريات الأوروبية أو بطولات كأس العالم دون التردد في دفع الأموال، لأنك ستضمن العائد الضخم.

أصبح أمرا ضروريا تكوين ورش تضم تخصصات مختلفة لدراسة كل ما يتعلق بكيفية الحصول على حقوق بث مباريات وبطولات عبر التردد الأرضي للإستفادة من تلك الانتعاشة التي حدثت بسبب أمم أفريقيا 2019.