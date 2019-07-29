تغريدة لكهربا مثيرة للجدل: "هل لابد من الصوت العالي لإرهاب الناس؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أثار محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك السابق، والمنضم حديثا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، الجدل بتغريدة مثيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب كهربا: "الكثير من الاشخاص يلجأ لاستخدام الصوت العالي عند الخلافات كوسيلة لاثبات أنهم علي حق وأنهم رمز القوة، فيقومون بتفسير هدوء الخصم على أنه غير قادر على المواجهة".

وأكمل: "هل لابد من الصوت العالي حتى ترهب الناس؟.. ولكن في الحقيقة الافعال تتحدث بصوت أعلى من الكلام".

ونشبت أزمة بين الزمالك ولاعبه السابق كهربا، بسبب عدم توثيق العقد الجديد الذي يمتد حتى 2022 في وقته المحدد، ليستغل اللاعب تلك الثغرة ويترك ناديه للانتقال للدوري البرتغالي، في الوقت الذي تمسك فيه النادي الأبيض بموقفه مؤكدًا أن تلقي كهربا نسبة من عقده الجديد يدل على اعترافه ضمنيا بالعقد.