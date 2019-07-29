دموع وحب وانكسار وجنون.. دراما كأس أفريقيا في ٢٠٠ صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: "بعض الناس سوف يتركونك، ولكن هذا ليس نهاية قصتك، بل نهاية دورهم في قصتك". الصورة يمكن أن ترسم حكاية كاملة توثق فصولها، لا تحتاج إلى وصف؛ فاللوحة البصرية تتحدث عن نفسها، وتنقل المشاعر والأحاسيس، الحب والفرحة والانكسار والصراع من أجل كأس جمعت أفريقيا كلها خلال 30 يومًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. من خلال هذا الملف عبر تقنية الـCross media شاهد "حكاية كأس الأمم" في 200 صورة.

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