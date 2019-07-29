أول ظهور لصلاح مع ليفربول استعدادا للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قائمة الريدز التي تستعد لآخر المباريات التحضيرية للموسم الكروي الجديد 2019/2020 أمام ليون الفرنسي.

ومن المقرر أن يختتم ليفربول معسكره التحضيري بمباراة أمام ليون يوم الأربعاء القادم قبل مواجهة مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس المقبل ببطولة كأس الدرع الخيرية.

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وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لليفربول فقد انضم المصري محمد صلاح نجم الريدز إلى قائمة الفريق إلى جانب البرازيليين أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو العائدين من الراحة.

وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته رفقة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ودع منافساتها في دور الـ16 لصالح جنوب أفريقيا.

وضمت القائمة 29 لاعبًا هم: ألكسندر- أرنولد، أليسون، برويستر، دنكان، إيليوت، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، هوفر، كيتا، لالانا، لاروتشي، لويس، لونيرجان، لوفرين، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، أوريجي، أوكسلاد -تشامبرلين، جاكوب، روبيرتسون، صلاح، شاكيري، فان دي بيرج، فان دايك، فينالدوم وويلسون.