تفاصيل اجتماع الخطيب بمسؤولي التعاقدات في الأهلي قبل حسم القائمة المحلية والإفريقية

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاجتماع بمدير التعاقدات أمير توفيق صباح اليوم في مقر النادي بالجزيرة. وحضر الاجتماع المهندس عدلي القيعي، مستشار التعاقدات والتسويق بالنادي، وهو الاجتماع الذي استمر لحوالي ثلاثة ساعات. وشهد الاجتماع الذي عقده الخطيب مع الثنائي بحث كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقدات الجديدة وكذلك كافة العروض للاعبي الفريق. يذكر أن قائمة الأهلي تضم حوالي ٤٣ لاعبا ويسعى الجهاز الفني لحسم القائمة المحلية والإفريقية قبل غدا الموافق ٣٠ يوليو موعد غلق القائمة الأفريقية.

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