مانشستر يونايتد يقترب من ضم بديل بوجبا

كشفت تقارير إخبارية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل لـ”اتفاق شفهي” لضم لاعب الوسط الصربي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، المحترف بصفوف لاتسيو.
وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية اليوم الإثنين، أن نادي “الشياطين الحمر” رصد ما يقرب من 90 مليون يورو لضم سافيتش، البالغ من العمر 24 عاما.
وأضافت أن ميلينكوفيتش سافيتش سيكون هو بديل الفرنسي بول بوجبا، إزاء إمكانية رحيله هذا الصيف عن الفريق الإنجليزي.
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