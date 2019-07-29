زينيت يقترب من خطف لاعب برشلونة

أصبح لاعب برشلونة قريبا من الرحيل، إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي، وفقا لتقارير إخبارية.

وذكرت صحيفة (ماركا) اليومية عبر موقعها، أن الفريق الروسي مستعد لدفع ما يقرب من 40 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي مالكوم صاحب الـ22 عاما.

ولم يحظ مالكوم منذ مجيئه إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من بوردو الفرنسي بدقائق كثيرة للعب تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، وشارك في إجمالي 24 مباراة معظمها كبديل، سجل فيها 4 أهداف.

وأضافت الصحيفة الرياضية، أن المدير الفني إرنستو فالفيردي يسعى للتركيز فقط مع اللاعبين الذين سيعتمد عليهم خلال الفترة المقبلة، وبيع الأسماء الأخرى وبينها مالكوم، وذلك قبل السفر إلى الولايات المتحدة لاستكمال معسكر البلوجرانا للموسم الجديد.