نيوكاسل يضم صفقتين من تشيلسي وبولتون

عزز نادي نيوكاسل الإنجليزي، صفوفه باثنين من العناصر الشابة، حيث حسم تعاقده مع لاعب خط الوسط كايل سكوت وحارس المرمى جيك تيرنر.

وينضم سكوت (21 عاما)، الذي مثل إنجلترا وأيرلندا وكذلك الولايات المتحدة على مستوى منتخبات الفئات العمرية، إلى نيوكاسل قادمًا من تشيلسي بينما ينضم تيرنر للفريق قادما من بولتون.

وقال سكوت الذي لعب الموسم الماضي لفريق تليستار الهولندي على سبيل الإعارة “نيوكاسل فريق عملاق له تاريخ كبير.. هذه فرصة جيدة بالنسبة لي”.

وأضاف “نيوكاسل يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكن النظر لعدد للاعبين الذين أتوا إلى هنا وكم الفرص التي أتيحت لهم، وأشعر بأن هذا المكان يواصل منحك الفرص طالما عملت بجدية وقدمت مستويات جيدة”.

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أما تيرنر (20 عاما)، الذي شارك مع المنتخب الإنجليزي للشباب (تحت 19 عامًا)، فقد لعب في الموسم الماضي لفريقي ستاليبريدج سلتيك ودارلينجتون على سبيل الإعارة.

وقال تيرنر في تصريحات لموقع نادي نيوكاسل “إنه أمر رائع بالنسبة لي، لا أطيق انتظار البداية. فالانضمام إلى فريق ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز هو أمر هائل. اللعب هنا كان حلمًا بالنسبة لي”.

ويستهل نيوكاسل مشواره في الدوري الممتاز في الموسم الجديد بلقاء آرسنال في 11 آب / أغسطس المقبل.